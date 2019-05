Berlin Wer ein Jahr lang auf Flugreisen verzichtet, erhält als Mitarbeiter eines Berliner Unternehmens drei Tage Sonderurlaub. Die Genossenschaft Weiberwirtschaft will damit einen Anreiz setzen, klimaschonend zu reisen. Der Effekt werde sicher nur symbolisch sein, kündigte das Unternehmen mit zehn Beschäftigten am Montag an. Man hoffe aber, dass das Beispiel Schule mache, wurde betont.

Die Weiberwirtschaft eG betreibt einen Gewerbehof als Gründerinnenzentrum in Berlin-Mitte.