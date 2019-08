Springer-Enkel: Anteilsverkauf

Berlin Die Enkel des Verlegers Axel Springer, Ariane Melanie und Axel Sven Springer, verkaufen Teile ihrer Beteiligung an den US-Investor KKR. Wie KKR am Freitag mitteilte, nehmen sie das Angebot für Aktien, die insgesamt etwa 3,7 Prozent des Grundkapitals an Axel Springer entsprechen, an. Mit ihren restlichen gehaltenen Aktien blieben sie als unabhängige Aktionäre im Unternehmen. Der US-Investor KKR steht vor dem Einstieg bei dem Medienkonzern. Axel Springer will mit der strategischen Partnerschaft die Digitalisierung vorantreiben.