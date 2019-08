Springer: KKR hält jetzt 27,8 Prozent

Berlin Ein großer Teil der Aktionäre von Axel Springer hat das Übernahmeangebot des US-amerikanischen Finanzinvestors KKR angenommen. Wie der Springer-Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte, verfügt KKR nun über 27,8 Prozent des Grundkapitals. Die Annahmequote habe damit die Mindestannahmeschwelle von 20 Prozent deutlich überschritten. Die Frist für die Aktionäre war am 2. August ausgelaufen. Eine weitere Frist läuft noch bis zum 21. August. KKR bietet 63 Euro je Springer-Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat des Medienkonzerns hatten ihren Aktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen.