Springer verdient weniger

Berlin Rückstellungen für die angekündigten Umgestaltungen im Mediensegment und Aufwendungen für die geplante Partnerschaft mit dem US-Finanzinvestor KKR haben das Konzernergebnis von Axel Springer (u.a. „Bild“) gedrückt. Der Gewinn sank in den ersten neun Monaten des Jahres auf 134,1 Millionen Euro – im Vorjahreszeitraum hatte er noch bei 247,4 Millionen Euro gelegen, wie der Konzern am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der konzernweite Umsatz lag bei rund 2,26 Milliarden Euro und damit um 2,7 Prozent unter dem Wert des Vorjahreszeitraums.