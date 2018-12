Berlin Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland ist weiter gestiegen. Nach einer Prognose des Branchenverbands BDEW von Mittwoch legte der Beitrag von Windkraft oder Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung im Jahr 2018 auf insgesamt 35 Prozent (Vorjahr: 33 Prozent) zu. Der Anteil des in Stein- und Braunkohlekraftwerken erzeugten Stroms sank dagegen von 37 Prozent auf 35 Prozent, hieß es.