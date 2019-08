Vorführung Von „ich Werde Nicht Schweigen“ Regisseurin von Film über „Hungereuthanasie“ besucht Garrel

Esther Gronenborn wollte Licht in das Dunkel der Vergangenheit ihrer Großmutter bringen. Herausgekommen ist ein bewegender Spielfilm über Hungertod und Euthanasie in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen. Am Dienstag steht Gronenborn in Garrel für Gespräche bereit.