Telekom: Berlin wird Modellregion

Berlin Berlin soll nach dem Willen des Senats und der Telekom eine „Modellregion“ für den Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration 5G werden. Der Telekommunikationskonzern baut seit vergangenem Jahr das notwendige Netz in der Hauptstadt auf. Nun haben beide Seiten Wege vereinbart, das Tempo zu steigern, wie sie am Montag mitteilten.

Das Land stellt demnach Infrastruktur wie Straßenlaternen und Werbe-Uhren für die Funkanlagen bereit. Vorrang sollen Forschungs- und Gewerbestandorte haben, darunter die Technologieparks in Adlershof, rund um die Technische Universität in Charlottenburg und an der Freien Universität in Dahlem, zudem der geplante Siemens-Campus in Spandau. Auch wichtige Verkehrswege sollen Vorrang erhalten.

Berlin hat sich zur Gründermetropole entwickelt. Schnelles Internet gilt in der Szene als selbstverständlich.