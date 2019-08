Thalia mit mehr Spielzeug

Berlin Nach der Ankündigung einer Fusion mit dem Konkurrenten Mayersche will Deutschlands größte Buchhandelskette Thalia künftig seinen Spielzeug-Verkauf ausweiten. „Aus vielen Innenstädten sind die Fachhändler doch längst verschwunden und haben eine Lücke hinterlassen“, sagte Thalia-Chef Michael Busch der „WAZ“. Nach dem Vorbild des Fusionspartners werde Thalia in den kommenden Monaten in den großen Läden bis zu 1000 Qua­dratmeter große Spielwarenabteilungen einrichten.

Thalia und Mayersche hatten im Januar überraschend ihren Zusammenschluss angekündigt. Busch sagte nun, dass mit der Fusion kein Stellenabbau verbunden sein werde. Beide Marken sollen demnach fortbestehen.