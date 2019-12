Berlin Die geschädigten Kunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook können aufatmen. Die Bundesregierung hat zugesagt, mit Steuergeld zu helfen. „Wir möchten sie nun nicht im Regen stehen lassen“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Bisher mussten die Pauschalurlauber damit rechnen, nur einen Teil der Kosten ihrer ausgefallenen Reisen erstattet zu bekommen. Die Zurich Versicherung von Thomas Cook beruft sich darauf, nur bis zu einer Schadenshöhe von insgesamt 110 Millionen Euro haften zu müssen. Am Mittwoch teilte der Versicherer mit, dass die Schadenssumme nach vorläufigen Berechnungen bei 287,4 Millionen Euro – und damit deutlich über 110 Millionen Euro – liegt. Thomas Cook strich seinerzeit auch die Reisen für die Zeit nach dem Jahreswechsel, wodurch die Zahl der Geschädigten weiter stieg. Bisher hat nur ein Teil der Betroffenen seinen Anspruch geltend gemacht. Die genaue Schadenssumme könnte also noch weiter steigen. Fakten zu den Entschädigungsplänen:

• Wie Betroffene an ihr Geld kommen: Bisher müssen Kunden nicht aktiv werden. Der Bund will ab Anfang des kommenden Jahres auf sie zukommen. Über das genaue Vorgehen werde noch mit Versicherer und Insolvenzverwalter gesprochen, sagte die Bundesjustizministerin. Die Gelder für die Erstattung des Schadens seien aber schon im Bundeshaushalt sichergestellt, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums. Man wolle ein möglichst einfaches und kostenloses Verfahren finden. Die Zahl der Betroffenen wird auf 600 000 geschätzt.

• Warum der Steuerzahler nun zahlen muss: Das deutsche Reiserecht verpflichtet zwar Anbieter von Pauschalreisen, bei denen der Urlauber mehrere Leistungen wie Flug und Hotel zusammenbucht, den Ausfall von Reisen zu versichern. Urlauber, die ihre Reise individuell zusammenstellen, haben diese Absicherung nicht. Das deutsche Recht schränkt aber ein, dass sich Reiseveranstalter nur bis zu einer Schadenshöhe von 110 Millionen Euro absichern müssen. Der Versicherer von Thomas Cook, die Zurich Versicherung, beruft sich nun auf diese Haftungsgrenze.

• Warum der Bundesregierung Vorwürfe gemacht werden: Das EU-Reiserecht ist weitgehender als das deutsche. Nach einer europäischen Richtlinie müssen Reiseveranstalter die Vorauszahlungen ihrer Kunden voll absichern. Doch die Große Koalition hat bei der Umsetzung des EU-Rechts im Jahr 2017 eine Haftungsgrenze von 110 Millionen Euro eingeführt.

• Was dem Bund bevorsteht, wenn er keine Finanzhilfe leistet: Erste Anwälte haben bereits gedroht, den Bund zu verklagen. Sie wandten sich mit einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Bundesjustizministerin. Die Absicherung der Reisenden bleibe im deutschen Recht hinter der EU-Richtlinie zurück, schrieb der Anwalt Martin Nettesheim in einem Rechtsgutachten für die Zurich Versicherung.

• Wie fallen die Reaktionen aus: Die FDP lehnt die steuerliche Finanzhilfe ab. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende des Bundestags, Michael Theurer, nannte sie ein „Schuldeingeständnis der Bundesregierung“. Er forderte eine höhere Haftungsobergrenze. Auch die Linke sprach von einer „lächerlich niedrig angesetzten“ Absicherung. Der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, verteidigte dagegen die Entscheidung der Regierung. „Die Insolvenz hat auch viele nicht vermögende Menschen getroffen, die oft lange auf die Reise gespart hatten“, sagte er. So vermeide man Schadenersatzprozesse und stelle Vertrauen in Pauschalreisen her.

• Wie die Bundesregierung das Reiserecht verändern könnte: Man wolle das Pauschalreiserecht prüfen, kündigte das Bundesjustizministerium an. Eine Erhöhung der Haftungsgrenze oder ein Fonds zur Absicherung, den Reiseveranstalter und Kunden tragen, würden diskutiert werden. Bis zum Frühjahr soll es konkrete Ergebnisse geben.