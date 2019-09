Transdev will Teile von Arriva kaufen

Berlin Der größte Bahn-Konkurrent im deutschen Regionalverkehr, Transdev, hat ein Auge auf DB Arriva geworfen, die Auslandstochter der Deutschen Bahn. „Wir interessieren uns für die Arriva-Aktivitäten in vier Ländern in Mittelosteuropa, darunter in Polen oder Tschechien“, sagte Transdev-Chef Thierry Mallet der „Süddeutschen Zeitung“. Und: „Wenn wir kaufen, dann nur Teile.“ Der französische Transdev-Konzern betreibt mit seiner deutschen Tochter Bahngesellschaften wie die Bayerische Oberlandbahn und die Nordwestbahn.