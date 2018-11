Berlin Spielzeug, Bücher, Schmuck, Parfüm und immer Gutscheine: Auch in diesem Jahr geben Kunden in Deutschland Milliarden für Weihnachtsgeschenke aus. Trotz nahezu spätsommerlicher Temperaturen hat für den Handel die wichtigste Zeit schon begonnen. Im November und Dezember gibt es den höchsten Umsatz des Jahres.

„Wir knacken erstmals die 100-Milliarden-Euro-Schwelle“, kündigte der Handelsverband Deutschland (HDE) am Mittwoch an. Zwei Prozent Wachstum kommen demnach wohl zusammen, auch mithilfe von Online-Rabattschlachten. Ganz so stark wie in früheren Jahren steigen die Ausgaben für Geschenke aber nicht mehr.

Im Schnitt 472 Euro, knapp sieben Euro mehr als letztes Jahr, will jeder Kunde nach einer HDE-Umfrage für Festtagsgeschenke ausgeben. Andere Umfragen kommen teilweise auf deutlich geringere Summen. Die Umfrage des Verbands zeigt: Seit 2014 werden die Weihnachtsgeschenke nur noch geringfügig größer. Ein Hinweis auf einen Weniger-ist-mehr-Trend? HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth winkt ab. „Wir haben immer noch ein sehr hohes Ausgaben-Niveau zu Weihnachten“, betont er. Genth meint aber: „Es wird bedachter eingekauft. Nachhaltigkeit und Qualität von Produkten ist vielleicht ein größeres Thema als es vor zehn Jahren war.“ Schenken behalte zu Weihnachten einen hohen Stellenwert.

Auch im Gesamtjahr bescheren die Kunden dem Handel gute Erlöse. Der HDE korrigierte seine Prognose nach oben und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum auf 525 Milliarden Euro – ein Plus von 2,3 Prozent