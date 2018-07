Berlin Kaufen, öffnen, wegwerfen: Verpackungen haben meist ein kurzes Leben, bevor sie in der Tonne landen. Und aller Appelle zum Trotz produzieren die Deutschen unverändert viel Verpackungsmüll. 220,5 Kilo pro Kopf waren es 2016, gab das Umweltbundesamt bekannt. Das machte 18,16 Millionen Tonnen insgesamt – und damit 0,05 Prozent mehr als 2015. Der Verpackungsverbrauch in Deutschland liegt damit weiterhin deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 167,3 Kilo pro Kopf. Deutschland hat einen „traurigen Spitzenplatz“, so UBA-Chefin Maria Krautzberger.

Knapp die Hälfte, nämlich 47 Prozent, ging auf das Konto privater Verbraucher. Dabei ging der Plastik-Verpackungsmüll hier leicht zurück auf 24,9 Kilo pro Kopf und Jahr – 2015 waren es 25 Kilo. Doch das allein hilft nicht: „Dafür wurden mehr Glas- und Aluminiumverpackungen verwendet“, teilte das UBA mit.