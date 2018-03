Umweltzonen werden oft ignoriert

Berlin In vielen Städten drohen Diesel-Fahrverbote – doch schon jetzt sind Tausende Autofahrer nicht mit den vorgeschriebenen Plaketten in den Umweltzonen unterwegs. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispiel halten sich etliche Autobesitzer nicht an die Regeln und fahren ohne grüne Plakette in Umweltzonen ein, teilten Ordnungsämter und Polizei mit.

Die Stadt Köln erfasste im vergangenen Jahr etwas mehr als 11 000 Verstöße. Das waren zwar 17 000 weniger als noch im Jahr 2014. Ein Grund für den Rückgang sei aber vor allem eine insgesamt höhere Zahl modernerer Fahrzeuge, sagte ein Sprecher. Andererseits hätten viele Autofahrer einen für die Umweltzone geeigneten Wagen, jedoch keine Plakette.