Berlin Sie heißen „Kanguroll“, „Dusselcycle“, „treasure­map“ oder auch „eulenguide“. Gemein ist den Firmen mit diesen klangvollen Namen, dass es sich bei ihnen allesamt um Schülerunternehmen handelt, die gern zu „Deutschlands bestem Schüler Start-up“ gekürt werden möchten und sich dazu jetzt im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin trafen.

„Kanguroll“ beispielsweise nennt die Herstellung und den Verkauf von „schicken und besonders zweckmäßigen Taschen und Trolleys“ aus wiederverwendeten Kunststoffen von der Straße seine Geschäftsidee. Andere fertigen aus Teilen einer Fahrradkette und Ritzeln Flaschenöffner und verkaufen sie. Wieder andere fabrizieren aus recycelten Landkarten Taschen und Turnbeutel.

Am Ende waren es die Schüler aus dem schleswig-holsteinischen Rendsburg mit ihrer Firma „meehr“, die als Sieger vom Feld gingen. Sie versuchen, mit Brot- und Obstbeuteln aus recyceltem Material wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Die Rendsburger verwiesen die Kollegen von „DubbeKlamodde“ aus Rheinland-Pfalz und „eulenguide“ aus Niedersachsen auf die Plätze.

Die Schüler der niedersächsischen Schule, dem Gymnasium am Silberkamp, die hinter dem Unternehmen „eulenguide“ stehen, versuchen mit der Idee einer etwas anderen, kostenlosen, digitalen Führung durch ihre Heimatstadt Peine Kunden und Interessenten zu finden. Sie bedienen sich dabei QR-Codes, die sie an interessanten Sehenswürdigkeiten und Geschäften angebracht haben oder anbringen ließen. Mit deren Hilfe kann man nun Wissenswertes via Smartphone abrufen und sich ganz individuelle Stadttouren, etwa zur Geschichte der Stadt, zusammenstellen.

Es gibt noch einen sozial- und völkerverbindenden Nebenaspekt: Stadtführung und Informations-Texte werden ins Arabische und Türkische übersetzt, schreiben die Schüler in ihrem Geschäftsbericht. Rentieren soll sich das Ganze aber auch. Schließlich kommt es in dem Junior-Wirtschaftsprogramm, das unter Federführung des Instituts der Deutschen Wirtschaft seit 25 Jahren veranstaltet wird, neben Spaß als auch auf den wirtschaftlichen Erfolg an. Den bringen bei „eulenguide“ Werbeeinnahmen und Werbepartner. Im ersten Jahr scheint das zu funktionieren. Jedenfalls weist die Gewinn- und Verlustrechnung für das zum 24. Mai endende Geschäftsjahr einen Reingewinn von 923,02 Euro aus bei einem Umsatz von 1553,65 Euro. Was mit diesem Gewinn geschieht, ob er gespendet wird, in eine Klassenkasse fließt oder zu einer ausgelassenen Fete genutzt wird, bleibt den „Aktionären“ überlassen, meist die Schüler oder Angehörige.

Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist das alles beispielgebend, was die vielen 14- und 15-Jährigen aus allen Teilen des Landes da tun. Denn hier geht es um etwas, was von Politikern und Wirtschaftsmanagern seit Langem gefordert wird: Wirtschaft in der Schule, und zwar ganz konkret. Und auch Kanzlerin Angela Merkel hat es sich nicht nehmen lassen, die vielversprechenden jungen Unternehmerinnen und Unternehmer in einer Videobotschaft zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Dem aktuell nicht auf Rosen gebetteten Wirtschaftsminister, dem aus der Unternehmenswelt viel Kritik entgegenschlägt, kommt es dabei vor allem auf eines an: Dem Trend von immer weniger Neugründungen in Deutschland, der offensichtlich wachsenden Unlust am riskanten Gang in die unternehmerische Selbstständigkeit, etwas entgegenzusetzen.

Schließlich seien es Unternehmer, Menschen mit neuen Ideen, Gründer, die Arbeitsplätze für andere schüfen, dafür sorgten, dass es dem Land und seinen Menschen gut gehe. Deutschland brauche Menschen, die gern Unternehmer seien und denen es Spaß mache, neue Ideen zu entwickeln und zur Marktreife zu bringen.