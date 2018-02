Berlin Ein Strauß Dahlien auf dem Küchentisch, gefüllte Tulpen oder Disteln in der 50er-Jahre-Vase. Wenn es nach Bloggern und Blumenhändlern ginge, würden so unsere Wohnung aussehen – und zwar jede Woche. Mehrere Unternehmen bieten inzwischen Abo-Modelle für Blumen an. Das niederländische Start-up Bloomon etwa, die von Fleurop übernommene Marke Bloomy Days, sogar der Discounter Lidl.

Blumen sind in Deutschland ein Milliardenmarkt. Private Haushalte gaben 2017 rund 1,9 Milliarden Euro für Schnittblumen aus, sagt Anne Reifenhäuser von der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft. Klar ist: Kleine Fachgeschäfte und Marktstände bekommen beim Blumenhandel mehr Konkurrenz.

Denn unter anderem die Baumarktzentren und Supermärkte bauen ihr Sortiment aus. Ein Bund Tulpen gibt es beim Discounter schon mal für 1,99 Euro, aufbewahrt in einem Eimer vor dem Kassenband. Der Verbraucher habe oft nicht mehr so viel Zeit fürs Einkaufen, meint Marktanalystin Reifenhäuser. „Wenn er dann nach Feierabend einkaufen geht, nimmt er Blumen schnell mit.“

Von dem Geld, das Haushalte für frische Blumen ausgeben, bekommen Supermärkte und Discounter jedenfalls mehr ab. Sie steigerten ihren Anteil seit 2012 von 21 Prozent auf zuletzt 27 Prozent am Privatumsatz, sagt Reifenhäuser. Die Fachgeschäfte bekommen etwa 40 Prozent ab. Dann folgen vor allem Gartencenter und Baumärkte.

Gerade der Valentinstag an diesem Mittwoch oder der Muttertag sind Daten, an denen die Läden viel verkaufen. Die Unternehmen versuchen auch, Blumen stärker online zu vermarkten. Dabei rüsten auch bekannte Namen auf. Das Portal Miflora etwa gehört nun zu Blume 2000. Die Fleurop AG, die seit Jahrzehnten mit lokalen Floristen zusammenarbeitet, übernahm im Herbst die Marke Bloomy Days.

Damit soll eine „jüngere, trendaffine“ Zielgruppe erreicht werden, sagt eine Fleurop-Sprecherin. Bloomy Days liefert Blumen einmalig – aber auch als Abo. Die Discounter Aldi und Lidl haben ebenfalls „digitale Blumenläden“. Seit Anfang Februar gibt es bei Lidl nach Angaben eines Sprechers auch Abonnements. Das Prinzip Abo haben schon viele versucht. Eine Zeit lang waren es Klingeltöne, jetzt sind es Socken oder Gemüsekisten. Und Blüten.

Das Start-up Bloomon schickt Kunden ebenfalls regelmäßig Blumen nach Hause. Das Unternehmen wurde 2014 in Amsterdam gegründet. Heute hat man schon rund 100 Mitarbeiter, in Deutschland eine Handvoll. Bloomon schickt immer andere Bouquets.

Jedoch: Laut AMI-Marktbeobachterin Reifenhäuser. ge hat es der Online-Verkauf von Blumen in Deutschland noch schwer. „Da hat sich nicht so viel getan“, sagt Reifenhäuser. Der Verkauf über das Internet wird in der Statistik nicht alleine ausgewiesen, sondern mit anderen Vertriebsformen erfasst, etwa dem Verkauf an Tankstellen. Verbraucher gaben dort sieben Prozent des Geldes aus, das Privathaushalte insgesamt für Blumen ausgaben. Viele scheinen Tulpen oder Rosen doch noch anders zu kaufen – beim Fachgeschäft oder auf dem Wochenmarkt.