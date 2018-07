Offshore: Schwaches Halbjahr

Berlin /Varel Der Ausbau der Windenergie in Deutschland auf See ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nicht zählbar vorangekommen. Wie zum Jahresende 2017 speisten auch zur Jahresmitte 1169 Windräder auf Nord- und Ostsee mit einer Leistung von knapp 5,4 Gigawatt ihren Strom ins Netz ein, teilten mehrere Branchenverbände am Donnerstag in Berlin mit. Der Anteil der Offshore-Windenergie an der gesamten Stromproduktion erhöhte sich gemessen am gleichen Zeitraum des Vorjahres leicht von 2,7 auf 2,9 Prozent.

Das bedeute aber keineswegs, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie zum Erliegen gekommen sei. „Aktuell läuft der Ausbau bis 2020 nach Plan“, heißt es in der Mitteilung. Fünf Windparks mit einer Leistung von fast zwei Gigawatt seien im Bau, davon würden zwei bis drei Windparks mit einer Leistung von bis zu einem Gigawatt in diesem Jahr fertig.

Die Daten werden erhoben von der Deutschen Windguard (Varel) im Auftrag der Verbände VDMA Power Systems, Bundesverband Windenergie, Stiftung Offshore-Windenergie und der Windenergie Agentur WAB sowie der Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie AGOV.