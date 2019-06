Berlin Die Zeiten sind schnelllebig dieser Tage. So mancher, der gestern noch eine große Nummer war in der deutschen und europäischen Politik, ist schon heute Vergangenheit. Das musste auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bei seinem „Tag der Deutschen Industrie“ erfahren. So sollte ursprünglich Sebastian Kurz als österreichischer Bundeskanzler den großen Aufschlag für das Treffen machen und so richtig für Aufmerksamkeit sorgen. Allein, der Mann ist inzwischen nicht mehr im Amt und kam daher gleich gar nicht nach Berlin. Aber er dürfte ja bald wieder auf der politischen Bühne stehen.

Anders Andrea Nahles, die gleichfalls beim BDI sprechen sollte. Aber seit Montag ist sie nicht mehr SPD-Chefin – und sie wird wohl auch kein Comeback mehr feiern. Für Sie sprang Olaf Scholz in die Bresche. Der ist immerhin bislang noch Vizekanzler und Bundesfinanzminister.

So blieb es Kanzlerin Angela Merkel vorbehalten, als Sinnbild für Stabilität und Kontinuität herzuhalten. Aber auch die hat ja schon das Ende ihrer politischen Laufbahn angekündigt.

Wer nun meinte, die deutsche Industrie würde ob der aktuellen Unsicherheiten Merkel und ihre wackelnde Koalition schonen, sah sich getäuscht. Mit Blick darauf machte BDI-Präsident Dieter Kempf der Kanzlerin von Anfang an klar: Aus ihrer Verantwortung werde ihre Regierung nicht entlassen. Und dann legte er los, ließ kein gutes Haar an der Politik von Merkels Koalition. „Wir als Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge“, klagte er. Viel stehe auf dem Spiel. „Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen“, klagte Kempf.

Mutlos handele Merkels Mannschaft, kleinteilig, fehlgeleitet und riskant. Ein Kurswechsel sei nötig. „Die Koalition hat einen großen Teil des in sie gesetzten Vertrauens verspielt“, lautete sein Vorwurf. Die Wirtschaft erwarte „dringend“ Entscheidungen in Kernfragen, die für die Zukunft der deutschen Unternehmen entscheidend seien: der Energie-, der Klimaschutz-, vor allem aber in der Standort- und der Steuerpolitik.

Und da, wo die Regierung etwas tue, gehe es oft in die falsche Richtung. Mit dem industriepolitischen Konzept von Wirtschaftsminister Peter Altmaier beispielsweise, mit dessen Ideen zu Staatseingriffen bei Fusionen und Firmenübernahmen, ist der BDI alles andere als zufrieden. Zudem komme in Altmaiers Konzept der Mittelstand mit seinen vielen „Hidden Champions“ völlig zu kurz.

Merkel zeigte sich kampfeslustig, ironisch, verteidigte sich und schlug zurück: „Ich will nur sagen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung.“ Nicht nur die Regierung sei auf Vertrauen angewiesen, auch die Wirtschaft müsse es sich verdienen. Wenn schon der „Tag der offenen Aussprache“ angesagt sei, dann wolle sie auch an den Vertrauensverlust der deutschen Autohersteller im Zuge des Diesel-Skandals erinnern.