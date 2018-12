Berlin Die großen Pro­bleme im Flugverkehr haben die Zahl der Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) nach oben schnellen lassen. „2018 erwarten wir rund 32 000 Schlichtungsanträge und damit doppelt so viele wie im Vorjahr“, sagte SÖP-Geschäftsführer Heinz Klewe. Allein in den Monaten August, September und Oktober habe seine Einrichtung so viele Anträge erhalten wie im gesamten vergangenen Jahr. Die SÖP zählte 15 601 Fälle im Jahr 2017, davon betrafen 11 120 Flugreisen.

In diesem Jahr erreichten die Schlichtungsstelle bis zum 7. Dezember 30 144 Anträge, geht aus einer Aufstellung der SÖP hervor. Das ist abermals ein Rekord. Davon entfielen 26 266 Beschwerden auf Flugreisen (87 Prozent) und 2989 auf Bahnfahrten (zehn Prozent). Der kleine Rest bezog sich auf Fernbusse und den öffentlichen Nahverkehr.

Die bei Flügen und Zugreisen „besonders häufig aufgetretenen Probleme, einen planmäßigen Verkehr zu gewährleisten“, gehörten zu den Hauptgründen für die sprunghaft gestiegene Fallzahl, sagte Klewe. Die Reisenden wüssten zunehmend um ihre Rechte und forderten sie ein.

Die SÖP ist von der Bundesregierung als Schlichtungsstelle für Bahn, Luftverkehr, Fernbus und Schiff anerkannt.