Berlin Die Deutsche Bahn will die Wartung und Instandhaltung ihrer Züge möglichst schnell verbessern. Dem Aufsichtsrat seien dazu „detaillierte und umfassende Vorschläge vorgelegt“ worden, teilte ein Sprecher des Konzerns am Donnerstag mit. Ergebnisse im Kontrollgremium soll es am Freitag geben, hieß es. Nach einem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“ fehlen derzeit rund 5800 Mitarbeiter im „betriebskritischen Bereich“ des Zugverkehrs. Dem Bericht von „Kontraste“ zufolge waren zudem im Sommer nur 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge „voll funktionsfähig“ unterwegs.

Die Bahn steht wegen vieler Verspätungen in der Kritik. Im Oktober kamen nur 71,8 Prozent der Intercity, Eurocity und ICE pünktlich an ihrem Ziel an.