Berlin Volkswagen taucht tief ein in die digitale Welt von Apple und Google: Mit Milliarden-Investitionen in die Vernetzung seiner Autos will der Hersteller künftig am Megatrend Digitalisierung verdienen. Dazu soll das bisherige Kerngeschäft um Lade- und Abrechnungsdienste für E-Autos, Carsharing oder E-Commerce-Angebote ergänzt werden.

Bis 2025 sollten 3,5 Milliarden Euro investiert werden, sagte der Vertriebschef der Kernmarke VW, Jürgen Stackmann, am Donnerstag in Berlin. Die Autos sollten sich zu digitalen Endgeräten auf Rädern wandeln. Technisches Rückgrat für das Online-Ökosystem „Volkswagen We“ solle eine neue digitale Plattform werden. VW peilt mindestens eine Milliarde Euro Umsatz bis 2025 an, wie Stackmann ankündigte. Er sprach von einem „Mega-Start-up“. Dafür seien neben Kooperationen auch Übernahmen geplant. Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch will VW unter der Submarke „We Share“ ein rein elektrisches Carsharing-Angebot an den Start bringen.

Der Auftakt dazu soll im zweiten Quartal 2019 in Berlin sein – mit einer Flotte aus 1500 E-Golf, später kommen 500 E-Up-Kleinwagen dazu. Danach sollten weitere große Städte mit mindestens einer Million Einwohner in Deutschland folgen. Ab 2020 soll das VW-Carsharing auf europäische Märkte sowie ausgewählte Städte in USA/ Kanada ausgeweitet werden.