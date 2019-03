Berlin Wenn der Zug nicht zu spät kommt, sondern gar nicht: Knapp jeder 40. Fernzughalt ist 2018 ausgefallen. Und meistens gibt es dafür hausgemachte Gründe bei der Deutschen Bahn. „Insgesamt sind externe Gründe für mehr als ein Drittel aller Haltausfälle verantwortlich“, erklärte der Bahnbeauftragte des Bundes, Enak Ferlemann, in seiner Antwort auf eine Anfrage der Grünen. Gemeint sind vor allem Unwetter, Streiks und Suizide.

2,4 Prozent aller Halte waren 2018 ersatzlos ausgefallen. Am häufigsten betroffen war der Hauptbahnhof Frankfurt, gefolgt vom Frankfurter Flughafen-Bahnhof, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen und Hamburg. „Dies ist ein großes Ärgernis für die Kunden“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Die Abgeordnete war im November selbst betroffen: Ihr ICE fuhr demnach in Berlin-Spandau durch – während Baerbocks Töchter am Bahnsteig warteten.

Wichtigster Grund für ersatzlose Ausfälle sind technische Probleme mit den Zügen. Zweithäufigste Ursache ist das Wetter, dann schon folgen Umleitungen und Fahrplanänderungen, etwa wenn sich Verspätungen auf der Strecke häufen. Dann kann es auch vorkommen, dass ein ICE früher wendet und den Zielbahnhof nicht mehr anfährt – um auf der Rückfahrt wieder pünktlich zu sein.

20 000 Fahrten absolvieren die Fernzüge der Bahn jeden Monat. Ein Prozent der Züge fällt laut Bahn auf der ganzen Strecke aus. Hinzu kommen die Ausfälle einzelner Halte.