Verpackungsmüll: Rekordwert in Deutschland

Berlin Im Netz bestellen statt ins Geschäft gehen, Getränke und Snacks auf die Hand: Moderne Konsumgewohnheiten haben den Verpackungs-Verbrauch in Deutschland 2017 auf einen Rekordwert getrieben. 18,7 Millionen Tonnen fielen insgesamt an, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Montag mitteilte – rechnerisch waren das 226,5 Kilogramm pro Person und drei Prozent mehr als im Vorjahr. Private Verbraucher hatten daran einen Anteil von 47 Prozent oder 107 Kilogramm pro Kopf.

Als Gründe nennt das UBA unter anderem Trends zum Online-Versand, kleinen Portionen sowie Essen und Trinken zum Mitnehmen, aber auch überflüssige Verpackungen – wenn etwa die Zahnpasta-Tube noch einmal in einer Pappschachtel steckt.