Viele Landwirte verunsichert

Berlin Unklare Zukunftsaussichten halten nach Angaben des Deutschen Bauernverbands (DBV) viele Landwirte von Investitionen ab. Zwar planen nach DBV-Angaben 35 Prozent der deutschen Bauern in den kommenden sechs Monaten Investitionen. Sie wollen insgesamt rund 4,5 Milliarden Euro in ihre Betriebe stecken, die Zahlen sind damit vergleichbar mit dem Vorjahresstand. An die Jahre 2013 und 2014 mit geplanten halbjährlichen Investitionen von mehr als sechs Milliarden Euro kommen die Werte aber nicht ran.

„Dass die Landwirte derzeit wenig investieren, zeigt die Verunsicherung“, sagte DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken. „Die Bauern brauchen Investitionssicherheit und Verlässlichkeit bei politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen.“ Das gelte sowohl für Tierhaltung als auch für Ackerbau.

Insgesamt schauen die Bauern laut einer Studie eher skeptisch in die Zukunft.