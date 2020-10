Volkswagen: Positive Prognose

Berlin Der Volkswagen-Konzern hat seinen Ausblick für dieses Jahr trotz der Corona-Krise bestätigt. Demnach geht der Dax-Konzern weiter von einem positiven operativen Ergebnis aus, teilte der Autobauer am Mittwoch auf der Online-Hauptversammlung in Berlin mit. Auch die Zukunftsinvestitionen wurden bekräftigt. 33 Milliarden Euro sollen bis 2024 in den Ausbau der E-Mobilität fließen. VW will Marktführer bei batterieelektrischen Fahrzeugen werden. Allein 14 Milliarden Euro fließen den Angaben zufolge bis 2024 in den Aufbau der IT-Kompetenz und das autonome Fahren. Im September rechnet VW mit Auftragseingängen und Auslieferungen über Vorjahresniveau und erwartet auch für den weiteren Jahresverlauf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.