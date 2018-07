VW plant reines E-Carsharing

Berlin VW will größer in den wachsenden Carsharing-Markt einsteigen und plant erste Angebote in Deutschland im kommenden Jahr. „Wir sind der Überzeugung, dass der Carsharing-Markt noch Potenzial hat“, sagte Marken-Vertriebschef Jürgen Stackmann am Mittwoch. Die Flotte des neuen Angebots soll komplett aus Elektrofahrzeugen bestehen. 2020 will der Autobauer das Angebot auch auf europäische, nordamerikanische und asiatische Metropolen ausdehnen. VW will über die WE getaufte Kundenplattform nicht nur Elek-troautos, sondern auch andere Fahrzeuge auf Abruf anbieten, etwa Elektro-Roller und E-Tretroller.