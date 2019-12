Berlin In der deutschen Wirtschaft ist die Stimmung zum Jahreswechsel 2019/2020 trotz einzelner Hoffnungszeichen noch bescheiden. Belegt wird das durch mehrere aktuelle Umfragen von Verbänden und Instituten.

Besonders ungünstig sieht es demnach vor allem in der Industrie mit den Schlüsselbereichen Automobilbau, Chemie und Maschinenbau aus. Die Lage dort sei „so schlecht wie lange nicht“, beschreibt das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) die Lage. Es beruft sich damit auf seine traditionelle Befragung von 48 Wirtschaftsverbänden.

Der Zuversicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der die Rezessionsgefahr in der deutschen Wirtschaft für vorerst gebannt hält, setzt das Institut Vorsicht entgegen: „Eine branchenübergreifende Rezession ist nicht auszuschließen.“

Gleichzeitig dämpft Institutschef Michael Hüther aber allzu großen Pessimismus. Er spricht von einem „zarten Hoffnungsschimmer“, auch wenn noch viele Unsicherheiten blieben. „Entwarnung kann noch nicht gegeben werden“, bleibt der Wirtschaftsexperte vorsichtig.

In der IW-Umfrage sprachen 32 Verbände, etwas weniger als drei Viertel, von einer aktuell schlechteren Wirtschaftslage als vor einem Jahr. „Besonders trüb ist die Lage bei der Industrie“. Vor allem bei Automobilherstellern, Chemie- und Maschinenbauunternehmen sei die Entwicklung deutlich negativ verlaufen. Dafür mitverantwortlich seien neben den Handelskonflikten geopolitische Risiken und Unsicherheiten durch die großen Herausforderungen Digitalisierung und Klimawandel. „Es zeigt sich eine insgesamt weiterhin labile Konjunktur, die in der Industrie nur eine Hoffnung auf Stabilisierung im Jahr 2020 bietet“, lautet das Fazit. Mut macht in der IW-Umfrage aber, dass 19 der 48 Verbände inzwischen von einer Besserung ausgehen. Zwölf Verbände befürchten andererseits eine Verschlechterung. Damit dominieren die Optimisten die Zahl der Pessimisten.

Auf die Beschäftigungslage scheint die nach wie vor trübe Stimmung in weiten Bereichen der Wirtschaft nicht gravierend durchzuschlagen. Nur 14 der 48 Branchen, eine klare Minderheit, planen 2020 mit weniger Mitarbeitern – darunter Banken, Sparkassen und Versicherer. Zuversicht in Hinblick auf Produktion und Beschäftigung herrscht dagegen in der Bauindustrie, im Handwerk und vielen Dienstleistungssparten.

Schwächesignale kommen auch von den Familienunternehmen, die als Rückgrat der hiesigen Wirtschaft gelten. Auf Fragen ihrer Organisationen „Die Jungen Unternehmer“ und „Die Familienunternehmer“ gaben noch 48 Prozent der Mitglieder an, sie rechneten 2020 erneut mit Wachstum. Vor einem Jahr lag dieser Prozentsatz jedoch mit 61 Prozent deutlich höher. Bei der übergroßen Mehrheit der Eigentümer-Unternehmen heißt es aber: Personalabbau sei kein Thema. Nur sieben Prozent planen hier Einschnitte. Wachsende Sorgen gelten dem Fachkräftemangel. Fast ein Drittel der Firmen befürchten hier 2020 eine weitere Zuspitzung.

Wie viel Wachstum ist 2020 möglich? Der BDI rechnet mit 0,5 Prozent, das Institut IW mit 0,9 Prozent und die Bundesregierung mit 1,0 %.