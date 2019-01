Warnstreiks an Berliner Flughäfen

Berlin Unmittelbar nach dem Ende der Ferien in Berlin hat die Gewerkschaft „Verdi“ die Beschäftigten der Sicherheitsfirmen an den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld für diesen Montag zu einem mehrstündigen Warnstreik aufgerufen. Dadurch könne es zu starken Beeinträchtigungen bei der Abfertigung kommen, hieß es am Sonntag bei der Flughafengesellschaft.

Die Aktion soll von 5 Uhr bis 8.45 Uhr laufen. Betroffen sind etwa 80 Flüge. Die ersten wurden bereits am Sonntag gestrichen, andere auf der Internetseite der Berliner Airports als verspätet gemeldet.

Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser kritisierte: „Es ist bedauerlich, dass das neue Jahr schon wieder mit Unregelmäßigkeiten für unsere Fluggäste beginnt.“

Hintergrund des Warnstreiks sind die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen zwischen dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) und „Verdi“ für rund 23 000 Beschäftigte der Flugsicherheit.