Was „häusliche Quarantäne“ bedeutet

Berlin Bei einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus ist bisher meist kein Klinik-Aufenthalt nötig. Denn die große Mehrheit der Infizierten erkrankt entweder gar nicht oder nur leicht wie bei einer Erkältung.

Das Sars-CoV-2-Virus ist nach den bisherigen Erfahrungen hoch ansteckend. Um Infektionsketten verlässlich zu unterbrechen, empfiehlt das Robert-Koch-Institut nachweislich Infizierten deshalb eine Unterbringung in „häuslicher Quarantäne“. Für 14 Tage, das entspricht nach bisherigem Stand der maximalen Dauer der bisher bekannten Inkubationszeit, sollten diese Regeln gelten: • Einzelunterbringung in einem gut belüftbaren Zimmer.

• Begrenzung der Kontakte zu anderen Menschen, insbesondere wenn sie einer Risikogruppe angehören. Dazu zählen vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, chronisch Kranke, Ältere und Schwangere.

• Mitbewohner und Familienangehörige sollen sich in der Regel in anderen Räumen aufhalten oder einen Mindestabstand von mindestens ein bis zwei Metern einhalten.

• Die Nutzung gemeinsamer Räume sollte auf ein Minimum begrenzt werden und möglichst zeitlich getrennt erfolgen. Diese Räume, vor allem Küche und Bad, müssen regelmäßig gereinigt und gut gelüftet werden.• Regelmäßiges gründliches Händewaschen vor und nach der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen und nach dem Toilettengang. Zum Trocknen am besten Einweg-Papiertücher verwenden. • Bei Husten oder Niesen auf jeden Fall Mund und Nase mit Einweg-Taschentüchern oder gebeugtem Ellbogen abdecken – und bei Gesellschaft in eine andere Richtung niesen. • Täglicher Kontakt zu einem Arzt und dem Gesundheitsamt, um rasch zu handeln, falls Symptome auftreten sollten.