Sekretär Aeikens hört auf

Berlin /Weener Dr. Hermann Onko Aeikens, vor 68 Jahren auf einem Bauernhof und Milchviehbetrieb im ostfriesischen Weener geborener Agrarwissenschaftler, wird Ende des Jahres auf eigenen Wunsch das Amt des Staatssekretärs im Bundeslandwirtschaftsministerium aufgeben. Das wurde jetzt in Berlin bekannt.

Mit der Arbeit „Der Milchmarkt der 80er Jahre“ hatte Aeikens einst in Göttingen promoviert. Im niedersächsischen Agrarministeriums war ab 1981 sein fachkundiger Rat schnell gefragt.

2002 wurde Aeikens, der unmittelbar nach der Wende als Abteilungsleiter nach Magdeburg gewechselt war, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt, dann ab 2009 Minister in Magdeburg. Im Zuge der Bildung der schwarz-rot-grünen Landesregierung in Sachsen-Anhalt verlor er im Frühjahr 2016 seinen Posten an die Grünen-Politikerin Claudia Dalbert.

Nur kurze Zeit später wechselte das CDU-Mitglied zunächst als Berater des damaligen Ressortchefs Christian Schmidt (CSU) ins Bundeslandwirtschaftsministerium. Als ein Nachfolger für Staatssekretär Robert Kloos gesucht wurde, fiel die Wahl auf Aeikens. Nach der Amtsübernahme von Julia Klöckner (CDU) im April 2018 übte der über Parteigrenzen hinweg anerkannte Agrarpolitiker diese Funktion weiter aus.