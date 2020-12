Weitere Nachtzüge geplant

Berlin Die Bahnunternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich wollen ab 2021 neue grenzüberschreitende Nachtzugverbindungen in Europa anbieten. Das geht aus am Freitag verschickten Einladungen des Bundesverkehrsministeriums sowie der Deutschen Bahn für eine Pressekonferenz am Dienstag hervor. Dann wollten die Unternehmen dazu eine Absichtserklärung unterzeichnen.

Laut Verkehrsministerium ist die geplante Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem „TransEuropExpress“. Ziel sei es, mit attraktiven, durchgehenden Fernverkehren auf der Schiene Europa noch klima- und umweltfreundlicher zu machen.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte im September ein Konzept vorgelegt, um den europäischen Express („TEE“) wieder aufleben zu lassen, den es von den 1950er bis in die 1980er Jahre gab.