Weniger Briten reisen nach Berlin

Berlin Berlins größte ausländische Urlaubergruppe schrumpft. Im ersten Halbjahr 2019 kamen noch 278 500 Briten in die deutsche Hauptstadt, 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Insgesamt gab es den nächsten Rekord: 6,7 Millionen Gäste (plus 3,8 Prozent) und 16,1 Mio. Hotelübernachtungen (plus 5,3 %). Zuwachs gab es aus Italien, Spanien und USA.