Windkraft überholt Braunkohle

Berlin Windenergie hat in diesem Jahr soviel Leistung wie noch nie zur Stromerzeugung beigetragen und damit die Braunkohle als wichtigsten Energieträger überholt. Vor allem wegen starker Winde erzeugten die rund 30 000 Windräder in Deutschland bis Mitte Dezember 118 Terawattstunden Strom, teilte der Bundesverband Windenergie am Freitag mit. Damit sei die Windenergie erstmals vor der Braunkohle der wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung. 2019 trage sie 24 Prozent zur Nettostromerzeugung bei, Braunkohle 20 Prozent, Atomenergie 14 Prozent.