Wirecard-Affäre: Finanzausschuss bestellt Scholz ein

Berlin Der mutmaßliche Betrugsskandal beim Dax-Konzern Wirecard bringt die Bundesregierung zunehmend in Erklärungsnot. Bei einer Sondersitzung des Finanzausschusses sollen sich Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am 29. Juli im Bundestag Fragen dazu stellen. In der Opposition hieß es, dies sei die letzte Gelegenheit, alle Fakten auf den Tisch zu legen – ansonsten führe an einem Untersuchungsausschuss kein Weg vorbei. Zen­trale Fragen sind, wann genau die Bundesregierung von den Vorgängen bei Wirecard wusste und ob sie zu wenig dagegen unternommen hat.

Derweil soll sich der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek möglicherweise nach Russland abgesetzt haben. Der Manager sei auf einem Anwesen nahe Moskau unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU untergebracht, berichtete das „Handelsblatt“. Der Kreml weiß nach eigenen Angaben von nichts.