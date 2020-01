Berlin Man sei „meilenweit von einer Trendwende entfernt“, sagt Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Anfang der Woche teilte ein Immobilien-Institut noch mit, die Mieten würden im Bundesdurchschnitt leicht sinken. Der Mieterbund sieht aber keine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt.

Mit einem 12-Punkte-Katalog, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde, fordert der Verband, gegen Wohnungsnot vorzugehen. „Und zwar insbesondere in Metropolen, in Universitätsstädten und überall da, wo wirklich jede Menge Druck auf dem Wohnungsmarkt herrscht“, so der Mieterbund-Präsident. Noch immer würden die Mieten für Menschen, die nicht umziehen – so genannte Bestandsmieten – um durchschnittlich 1,4 Prozent pro Jahr steigen. Es seien „schnelle, umfassende und radikale Lösungen notwendig“.

Der Verband rief auch zu Protesten auf. „Wenn sich sehr viele Menschen artikulieren, dann reagiert Politik des Öfteren“, so Siebenkotten.

Es fehlten in Deutschland etwa eine Million Wohnungen, so der Verband. Die Zahl der Sozialwohnungen, die staatlich gefördert werden und an eine Mietbindung gekoppelt sind, müssten erhöht werden – von derzeit 1,2 Millionen bis 2030 auf zwei Millionen Wohnungen. Es müssten pro Jahr 80 000 Sozialwohnungen gebaut werden. Der Bund solle dafür jährlich 6,5 Milliarden Euro bereitstellen.

Darüber hinaus plädierte der Verband für den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen. Dies solle der Staat durch Steuererleichterungen in Höhe von drei Milliarden Euro beschleunigen.

Starke Kritik übte der Verband am Bund. Er habe sich nicht um das Thema Bestandsmieten gekümmert, kritisierte Präsident Siebenkotten. „Der Mietendeckel in Berlin ist nichts anderes als eine Reaktion auf die Untätigkeit des Bundes auf diesem Feld.“

Die Öffentliche Hand solle Bauland erschließen und gegen Bodenspekulationen vorgehen. „Wir haben da möglicherweise recht radikale Vorschläge“, sagte Präsident Siebenkotten. „Wir glauben, dass Bund und Länder Grundstücke nur noch an Kommunen verkaufen sollten.“ Öffentlicher Grund und Boden müsse dauerhaft in der Hand des Staates bleiben. Kommunen dürften Grundstücke nur noch in Erbpacht vergeben – also für einen festgeschriebenen Zeitraum gegen Zahlung. Darüber hinaus sollte der Staat die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unterbinden.