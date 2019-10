Berlin Revolution auf dem Wohnungsmarkt oder verfassungswidriger Irrweg? Am Dienstag hat der rot-rot-grüne Senat einen Gesetzentwurf für einen bundesweit bisher einmaligen Mietendeckel beschlossen.

Was heißt Mietendeckel ?

Berlin will die Mieten für 1,5 Millionen nicht preisgebundene Wohnungen für fünf Jahre auf dem Stand vom 18. Juni 2019 einfrieren. Damals hatte der Senat erste Eckpunkte des Vorhabens beschlossen. Die sich seit Jahren drehende Spirale, bei Neuvermietungen grundsätzlich höhere Mieten aufzurufen und im Bestand regelmäßig draufzusatteln, soll so gestoppt werden. Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) spricht von einer Atempause für Mieter. Das Gesetz soll Anfang 2020 in Kraft treten und gilt für alle Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden.

Bestimmt der Staat auchObergrenzen für Mieten ?

Teil des Gesetzentwurfes ist eine Tabelle mit solchen Obergrenzen je nach Baujahr und Ausstattung der Wohnung. Der Höchstwert liegt bei 9,80 Euro kalt je Quadratmeter. Grundlage ist der Mietenspiegel 2013 – in jenem Jahr galt der Wohnungsmarkt in Berlin noch als gesund. Auch der allgemeinen Preisentwicklung seither wurde Rechnung getragen. In zwei Fällen dürfen Vermieter die Obergrenzen überschreiten: Sind Wohnungen besonders hochwertig ausgestattet, können sie einen Euro je Qua­dratmeter draufschlagen. Auch im Falle von Modernisierungen für mehr Klimaschutz und Barrierefreiheit soll ein Aufschlag von maximal einem Euro erlaubt sein.

Wie machen Obergrenzensich konkret bemerkbar ?

Sie dürfen bei Neuvermietungen nicht überschritten werden. Eine Wohnung darf also beim Einzug eines neuen Mieters nicht teurer als für den Vormieter sein und dürfte – wenn der alte Mietpreis über der Obergrenze lag – in vielen Fällen sogar billiger werden.

Können Bestandsmieterihre Miete senken ?

Das soll bei „Wuchermieten“ möglich sein, die mehr als 20 Prozent über den Obergrenzen liegen. Mieter sollen dann beim Senat eine Absenkung auf diesen Wert beantragen können. Kompliziert wird es, weil noch Zu- oder Abschläge auf Basis der Lage möglich sein sollen. Das braucht Zeit zur Vorbereitung. Daher soll die Senkungsregelung erst neun Monate nach dem Mietendeckel in Kraft treten, also voraussichtlich Ende 2020.

Was sagt die Wohnungswirtschaft ?

Sie läuft ebenso wie CDU, FDP und AfD Sturm gegen die Pläne. „Die Landesregierung kehrt zurück zur sozialistischen Wohnungspolitik“, sagt Jürgen Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD. Investitionen in Modernisierungen und der dringend nötige Wohnungsbau würden lahmgelegt.

Wie reagiert Rot-Rot-Grünin Berlin auf die Kritik ?

Die Berliner Koalition setzt dem u.a. das Konstrukt eines „atmenden Mietendeckels“ entgegen. Vermieter sollen ab 2022 jährlich 1,3 Prozent als Inflationsausgleich auf die Miete draufschlagen können, wenn die Obergrenzen nicht überschritten werden. Im Übrigen seien solche Regulierungen Teil der sozialen Marktwirtschaft und nicht Sozialismus, sagt Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne).