Berlin Bahnhof Spandau, kurz nach zehn Uhr: In die S-Bahn S 9 zum Messegelände am Berliner Funkturm steigt eine Lehrerin mit ihrer Grundschulklasse ein. Die Steppkes, vielleicht neun Jahre alt, holen noch mal ihre Vorbereitungen hervor. Die erarbeiteten Fragen lauten etwa: Werden wir wohl in 20 Jahren noch normales Fleisch essen? Oder: Was sind die Nachteile von viel Dünger? Gleich werden sie auf der Grünen Woche ausschwärmen, um Antworten zu suchen.

Was die Kleinen aus dem Berliner Umland nicht ahnen können: Ihre Fragen sind topaktuell. Sie geraten auch in den Mittelpunkt einer „Zukunftswerkstatt“, die die Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft zur Grünen Woche ausrichtet. Und weil das unmittelbar vor dem „Niedersachsen-Abend“ mit Hunderten Gästen – darunter eine starke oldenburgisch-ostfriesische Fraktion – stattfindet, werden ungewöhnlich viele Gäste zuhören.

Luft zum Atmen lassen

Klar wird: Viele schlaue Köpfe suchen Lösungen im aktuellen Dilemma. Die Gesellschaft erwartet zunehmend eine umweltverträgliche Nahrungsmittelproduktion; doch natürlich müssen die Bauern Luft zum Atmen behalten – und Sicherheit für Investitionen bekommen.

„Wie sollen wir uns konkret anpassen, und woran?“, fragte Ulrich Löhr, Vorstandsvorsitzender der gastgebenden Marketinggesellschaft der niedersächsischen Land- und Ernährungswirtschaft. Die Bundesregierung fahre ja „nur auf Sicht“. Nicht vergessen werden dürfe, was die Agrarbetriebe leisteten – etwa als „größte CO2-Senker, mit Sicherstellung der Ernährungssicherheit und mit Qualität.“ Eng verbunden sei ein vor- und nachgelagerter regionaler Mittelstand, der „hier seine Steuern zahlt“. Was man schon alles tue und zu tun gedenke – das müsse auch besser dargestellt werden.

Für Problemlösungen, sagt Löhr, müsse „der aktuelle Schwung genutzt werden“. Damit sind die vielen Kundgebungen der von Auflagen bedrängten Landwirte gemeint.

Es gehe letztlich darum, sagt Landes-Ernährungs- und Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU): Welche Landwirtschaft will die Gesellschaft? Was ist sie bereit zu zahlen, und was will und kann die Landwirtschaft leisten? Dafür sei ein gesellschaftlicher Konsens nötig – mit Zielen, Zeit, Finanzen und Investitionssicherheit. Für jeden Bereich müssten Handlungsoptionen geprüft werden. Zu spüren sei schon „sehr viel Innovation“, angestoßen auch durch neue Formate des Landes wie „Barcamps“.

Viel Beifall bekommen bei der Zukunftswerkstatt alle Experten, die raten: Lasst es uns bei der Lösungssuche mal ideologiefrei versuchen. Und im Gegensatz zum Ansatz, „kurzfristig Schlechtes verbessern“ zu wollen, solle man den großen Wurf angehen.

Und der Rahmen? Dr. Christian Janze von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hat Schaubilder dabei: Die Weltbevölkerung wird um ein paar weitere Milliarden Menschen wachsen. Zugleich würden Riesen-Flächen in Asien und Afrika verloren gehen. Er fragt: Können wir uns in Europa da moralisch eine „Extensivierung“ der Agrar-Produktion erlauben? Dinge würden hier oft „durch die Brille einer satten Gesellschaft betrachtet“. Europa werde unter gewaltigen Flüchtlingsdruck geraten.

Janze betont auch: Die deutschen Betriebe brauchen dringend eine höhere Ertragskraft. Sonst werde man „die Dinge nicht gestalten können“. Der Experte erwartet deutlich größere Betriebe, die spezialisiert sind und stark vertikal integriert. Zudem werde es angesichts des Wachstum der Städte mehr stadtnahe und sogar innerstädtische Nahrungsproduktion geben.

Nicht leisten könne sich Deutschland länger die „emotionale Beurteilung von Technologien“. Man müsse sich sachlich fragen: Welche Produktion von tierischem Eiweiß führt zu welchen Belastungen? Und entscheiden.

Professor Andreas Gattinger von der Uni Gießen hat diese Lösung parat: Eine umfassende „Regionalisierung des niedersächsischen Ernährungssystems“ schlägt er vor, als „Treiber der Transformation“ im Agrisektor. Man müsse „die großen Stellschrauben angehen“, sagt der Forscher, der der Bauern-Aktionsgemeinschaft AbL nahesteht, etwa mit Blick auf die Mast von zig Millionen Schweinen.

Ganz anders sieht es der Berater Dr. Ulrich Nöhle: Mit Blick auf die wachsende Erdbevölkerung erwartet er eine „drastische Intensivierung der Landwirtschaft“, mit deutlich größeren Ställen und verdoppelten Hektar-Erträgen. Die Europäer würden bei der Entwicklung „nicht gefragt“. Es sei denn, sie würden Technologieführer. Zu den größten Nahrungsproduzenten würden Russland und Kanada aufsteigen, mit bisher ungenutzter Flächen. Auch andere Referenten sehen Russland schon als „Bauernhof Asiens“.

Der Rat von Nöhle: Niedersachsen muss mit einem neuen Institut für Agrar-Biotechnologie und Versuchsanlagen im großen Stil die Weichen stellen: für die großvolumige Protein-Produktion auf der Basis von Einzellern bzw. Insekten, als Alternative zur klassischen Fleischerzeugung. Wer heute Biogasanlagen managen könne, der werde schnell lernen, 100-Tonnen-Fermenter zu betreiben, sagte Nöhle in Richtung der Bauern. Bald werde es eher um 15 000 Tonnen gehen. Nöhle riet: „Verdienen Sie heute mit ihren Produkten Geld, um damit die Transformation des Betriebes zur nächsten Stufe einzuleiten.“

Der Vechtaer Professor Nick Lin-Hi betonte: Deutschland hat alle Möglichkeiten, die Probleme zu lösen – noch. Andere Staaten würden in immer mehr Sparten links und rechts überholen. Einmal mehr schlug er vor, „Fleisch künstlich zu erzeugen“, mit In-Vitro-Technologien. Das sei „der große Treiber.“ Dafür müsse man „mutig sein und sich Kompetenzen aneignen“. Heute müssten Weichen gestellt werden, für Bio-Reaktoren, die Nährmedien lieferten. Die Vorteile der Endprodukte lägen auf der Hand: Weniger Ressourcen, weniger Emissionen. Und: „Es schmeckt wie heutiges Fleisch.“

Mal für etwas sein

Die Potenziale, die Zukunft zu gestalten, seien gerade in Niedersachsen vorhanden, betonte der Berater Janze (EY). Er schrieb den Akteuren ins Stammbuch: Man solle eben „nicht nur alles nicht wollen“. Dafür gab es natürlich viel Beifall.

Klar wird: Aktuell müssen viele Probleme akut gemanagt werden, zu vielen Details wie einer sachgemäßen Differenzierung der „roten Gebiete“ beim Nitrat. Die vielleicht größeren Herausforderungen lauern in der Zukunft. Die Urproduktion (= Agrarbetriebe) müsse unbedingt auch im Nordwesten erhalten bleiben, heißt es mehrfach. Sie bleibe die Basis für die eigene Gestaltung der Zukunft.