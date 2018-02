Berliner CDU für Teil-Privatisierung von „BER“

Dieses Schild ist eigentlich überflüssig: „Baustelle BER“. Wohl jeder weiß, wo die Pannen-Baustelle liegt – am Hauptstadtflughafen mit seinem immer wieder erweiterten Zeit- und Finanzaufwand. Nun soll aber kein weiteres Steuergeld fließen, fordert die Berliner CDU und macht sich für eine Teilprivatisierung der Airport-Gesellschaft stark. Es sei an der Zeit, diese ernsthaft in Betracht zu ziehen, sagte Generalsekretär Stefan Evers. So könne man auch „neue Köpfe, bessere Expertise und frisches Kapital“ ins Projekt holen.dpa-BILD: