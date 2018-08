Berliner Flughäfen gleichen Air-Berlin-Delle wieder aus

Die beiden Berliner Flughäfen haben den Rückgang ihrer Passagierzahl nach der Air-Berlin-Pleite wieder aufgeholt. Im Juli habe die Fluggastzahl in Tegel erstmals in diesem Jahr „bei plus/minus null“ im Vergleich zum Vorjahresmonat gelegen, so Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Dienstag in Berlin. In Schönefeld habe es ein leichtes Plus gegeben. In den ersten sieben Monaten ging die Zahl der beförderten Passagiere in Tegel und Schönefeld zusammen noch um 3,4 Prozent auf 18,4 Millionen zurück. Die bisherige Sommersaison sei gut verlaufen.dpa-BILD: