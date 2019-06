Berliner Taxifahrer gehen auf die Straße

Hunderte Taxifahrer demonstrierten am Donnerstag gegen den Fahrdienstanbieter Uber vor der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die Berliner Taxiverbände sind unzufrieden mit der Arbeit von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos). „Die Fahrer von Uber und Co fühlen sich in Sicherheit – denn die Verwaltung schläft, schaut zu und unternimmt nichts. Berlin ist keine Bananenrepublik“, sagte Hermann Waldner, Vizepräsident des Bundesverbandes Taxi. Recht müsse endlich durchgesetzt werden. Eigentlich gebe es Beschränkungen. Gefürchtet wird letztlich die Liberalisierung des Fahrdienstmarktes. Der Bund plant, Auflagen für Uber, Moia & Co. zu streichen. dpa-BILD: