Brexit: Abkommen mit der Schweiz

Bern Die Schweiz und Großbritannien haben am Montag ein Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit geschlossen. Unabhängig davon, wie die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU weitergehen, sollen damit die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen der beiden Staaten beibehalten werden. Die Schweizer Regierung teilte mit, das Abkommen spiegle einen großen Teil der Handelsvereinbarungen mit der EU, die schon jetzt die Beziehungen zwischen Bern und London regeln. Unterzeichnet wurde die Vereinbarung am Montag in Bern vom britischen Handelsminister Liam Fox und dem Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin.