Fassmer setzt auf Windkraftbereich

Berne Fassmer will verstärkt auf die Windkraftindustrie setzen. Das Unternehmen aus Berne (Wesermarsch) hat jetzt mit der Fassmer Industrial Service GmbH und Co. KG ein Serviceunternehmen für die Windbranche gegründet. Fassmer, vielen vor allem als Schiffbauer bekannt, produziert nach eigenen Angaben schon seit Jahrzehnten für Windkraftanlagen-Hersteller Bauteile aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff), etwa Gondel- und Spinnerverkleidungen. Das neue Tochterunternehmen soll nun auch Servicedienstleistungen in Form von Inspektionen, Wartung und Reparatur an Rotorblättern und Verkleidungsteilen anbieten.