Fischer & Plath investiert in neue Zentrale

Berne 7,5 Millionen Euro investiert die Fischer & Plath GmbH in den Unternehmensstandort Berne (Wesermarsch). In den kommenden Monaten entstehen am Weserufer die neue Firmenzen­trale und ein neues Logistikzentrum. Frei werdende Hallen an einem zweiten Firmenstandort in der Gemeinde werden nach Auskunft von Inhaber und Geschäftsführer Ralf Mertens künftig als Lagerhallen genutzt.

Die gute Konjunktur sorgt für volle Auftragsbücher bei dem Autozulieferer. Das Land Niedersachsen fördert das Vorhaben mit 750 000 Euro. Mit der Investition einher geht eine kleine Einstellungswelle: Die derzeit 130 Mitarbeiter sollen um 12,5 Stellen aufgestockt werden.

Fischer & Plath ist nach eigenen Angaben europaweit führender Hersteller und Zulieferer präziser metallischer Dichtungen für die Automobilindustrie und den Handel.