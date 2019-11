Fischer & Plath investiert kräftig

Berne 7,5 Millionen Euro hat der Dichtungsspezialist Fischer & Plath aus Berne (Landkreis Wesermarsch) in ein neues Logistikzentrum samt Verwaltungsgebäude investiert. Mit dem 4200 Quadratmeter großen Gewerbebau sind neben Produktion künftig auch Lager und Büros am Hauptstandort in der Indus­triestraße zu finden. Fischer & Plath ist Europas Marktführer bei der Herstellung von Dichtungsringen. Beliefert werden Kunden in 75 Ländern, vorwiegend aus der Automobilindustrie. Der Umsatz der Unternehmensgruppe lag 2018 bei 30 Millionen Euro.