Pommerel erregt Aufsehen

Berne Großer Erfolg für die Pommerel Live-Marketing GmbH aus Berne (Kreis Wesermarsch): Sie wurde für den wichtigen Branchenpreis „BrandEx Award 2020“ in der Kategorie „Events – Best Motivation/Best Employee Event“ nominiert.

BrandEx ist die internationale Leitmesse für Live-Kommunikation, Messe und Architektur. In ihrem Rahmen wird der Preis jährlich vergeben, in 15 Kategorien. Das nächste Festival ist am 14. Januar in Dortmund. Auch das Pommerel-Team wird nun wohl anreisen. Dort freut man sich schon über die Nominierung – als relativ kleiner Anbieter bewegt man sich unter den ganz Großen.

Konkret preiswürdig ist nun ein Projekt mit Intax, einem Marktführer für Fahrzeug-Vollfolierungen aus Oldenburg. Intax wollte seine Mitarbeiter in den Bereichen Lösungskompetenz und Kommunikation stärken, und besonders sollte das Thema Nachhaltigkeit kommuniziert werden. Am Ende stand der sechswöchige Bau von kleinen Fahrzeugen aus fast 100 Prozent gebrauchten Materialien in mehreren „Racing-Teams“. Und natürlich ein Rennen der „heißen Kisten“.