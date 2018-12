Berne Positive Nachrichten zum Jahresende bei der Schiffswerft Lürssen: In dieser Woche ist der Stahlkasko einer über 140 Meter langen neuen Super-Yacht am Standort Berne-Warfleth über das bis zu 4800 Tonnen tragende Schiffshebewerk zu Wasser gelassen worden. Das berichtet der Weser-Kurier.

Bei der Yacht mit der Baunummer 13704 soll es sich um das Projekt „Redwood“ handeln, das vom italienischen Design-Studio Nuvolari Lenard entwickelt wurde und 2020 fertig gestellt sein soll. Die weitere Ausrüstung der Yacht soll aufgrund des derzeit nicht zur Verfügung stehenden Schwimmdocks 1 in Bremen-Aumund am Standort in Berne stattfinden, schreibt der Weser-Kurier. Es ist davon auszugehen, dass das dortige 169 Meter lange Schwimmdock für die anstehenden Ausrüstungsarbeiten vollständig eingerüstet wird.

Näheres über die Yacht und den weiteren Verlauf der Arbeiten ist von Seiten der wie gewohnt verschwiegenen Lürssen-Gruppe nicht zu erfahren. „Wir können aus Diskretion gegenüber unserem Kunden keine Detailinformationen zu diesem Yacht-Projekt bekannt geben“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage des Weser-Kuriers.

Luxus-Yacht nach Hamburg geschleppt

Ebenso hatte das Unternehmen keine Angaben darüber gemacht, was mit der abgebrannten 147 Meter langen Luxus-Yacht geschehen soll die Mitte September bei einen Großbrand nahezu komplett zerstört wurde und das Schwimmdock der Bremer Werft stark demoliert hatte. Das Schiff wurde in der ersten Dezemberwoche zusammen mit dem beschädigtem Schwimmdock nach Hamburg geschleppt. Yacht und Dock liegen seitdem im Werfthafen von Blohm+Voss, seit 2016 ein Tochterunternehmen der Lürssen-Gruppe. Beobachter gehen davon aus, dass die Yacht nur noch abgewrackt werden kann. Ob dies in den kommenden Wochen am Werftstandort in Hamburg geschehen soll, dazu wollte sich die Lürssen ebenfalls auf Anfrage des Weser-Kuriers nicht äußern.

Für das aktuelle Yachtprojekt „Redwood“ wurden die einzelnen am niedersächsischen Lürssen-Standort in Lemwerder vorproduzierten etwa 70 Meter langen Bug- und Hecksektionen erst im Oktober nach Berne überführt. Dort wurden dann in der dortigen Schiffbauhalle die einzelnen Sektionen zusammengeführt.