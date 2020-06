Pandemie: Schon bald Gesetz gegen Werkverträge?

Bielefeld Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (NRW) ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Das Verfahren richte sich zunächst gegen Unbekannt, berichtet das „Westfalen-Blatt“ aus Bielefeld. Es lägen fünf Strafanzeigen vor.

Unterdessen dringt die Bundesregierung auf die Eindämmung des regionalen Infektionsgeschehens nach den mehr als 700 Corona-Fällen bei Tönnies. Es komme jetzt darauf an, möglichst schnell die Infektionsketten zu unterbrechen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Daher sei es richtig, dass im Kreis Gütersloh in großem Maßstab Reihentests angeordnet worden seien.

Das Sozialministerium in Berlin bekräftigte, an geplanten Verschärfungen beim Arbeitsschutz und einem weitgehenden Verbot von Werkverträgen in der Fleischbranche ab 2021 werde mit Hochdruck gearbeitet. Das Gesetz solle so schnell wie möglich kommen. Eine Sprecherin sagte, sie gehe davon aus, dass es im Sommer der Fall sei. Einen Zeitplan nannte sie nicht. Das Kabinett hatte im Mai Eckpunkte beschlossen.

Trotz des großen Corona-Ausbruchs in Westfalen will Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) keine erneuten Massentests bei Mitarbeitern der Fleischindustrie veranlassen. Mehrfache Tests brächten keine zusätzliche Sicherheit, sagte sie. Hauptgrund für die massenhafte Verbreitung des Virus in dem Schlachtbetrieb ist nach ihrer Überzeugung ungenügender Infektionsschutz in den Arbeitsprozessen.

Bei dem Massentest von rund 17 000 Beschäftigten der Fleischindustrie in Niedersachsen sei nur eine kleine Zahl von Infektionen festgestellt worden, deren Ursache im privaten Bereich liege. Reimann pochte deshalb insbesondere auf das in Niedersachsen bereits im Mai erlassene Verbot, Personal zwischen Schlacht- und Zerlegebetrieben hin- und herzuschieben.

Als Reaktion auf den Massenausbruch ordnete Osnabrück für alle in der Stadt wohnenden Tönnies-Beschäftigten aus Rheda (70 km entfernt) und von Subunternehmen 14 Tage Quarantäne an.

Wirbel gab es um ein kursierendes Video mit mutmaßlichen Verstößen gegen Corona-Regeln in der Kantine bei Tönnies. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück. Das Video sei vom 28. März. Zuvor war von April die Rede. Laut Tönnies hatten sich die Arbeiter damals in der Kantine nur mit Kollegen aufgehalten, mit denen sie auch in einer Abteilung zusammen waren.

Weiter wurde Freitag bekannt: Bei Kontrollen in der Kantine des Schlachtbetriebs in Rheda-Wiedenbrück hat der Arbeitsschutz zwischen dem 11. und 18. Mai Mängel festgestellt. Zwischen den Nutzern einer Kantine seien die Abstände zu gering gewesen, teilte ein Sprecher der Bezirksregierung Detmold mit. Bei einer Nachkontrolle am 29. Mai seien die Mängel bei den Hygienevorgaben abgestellt gewesen. Auch sei die Zahl der Sitzplätze wie verlangt reduziert worden.