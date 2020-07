Bieten Sie kreative Ausbildung?

Ab sofort läuft die Bewerbungsfrist für den „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) 2020 der NWZ. Die Aktion geht damit in die elfte Runde. PIA wurde damit zur viel beachteten regionalen Ideen-Plattform für die duale Berufsausbildung.

Firmen und Kooperationen aus dem Oldenburger Land können sich bis 30. Oktober mit Projekten bewerben (nicht mit dem großen Konzept). Das ist schnell gemacht: 1 Seite, Azubi-Foto und Logo an pia@nwzmedien.de mailen. Über alle Bewerbungen wird berichtet. So feilt man am Image als kreativer Ausbilder.

Eine prominente Jury wird im November die Sieger auswählen. Ihr gehören an: Stefan Bünting (Oldenburgische Industrie- und Handelskammer), Anke Evers (Landwirtschaftskammer Niedersachsen), Dorothee Jürgensen (DGB Oldenburger Land/Ostfriesland), Heiko Henke (Handwerkskammer Oldenburg), Jürgen Lehmann (Arbeitgeberverband Oldenburg), Dr. Thorsten Müller (Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven), Harold Grönke (NWZ-Mediengruppe)

Im Spätherbst wird dann die feierliche Siegerehrung stattfinden. Und es gibt Preise, wie eine künstlerisch gestaltete Skulptur, mit der man auf seine vorbildliche Ausbildungsarbeit aufmerksam machen kann. Weitere Infos: