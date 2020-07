Bieten Sie kreative Ausbildung?

Ab sofort läuft die Bewerbungsfrist für den „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) 2020 der NWZ. Die Aktion geht damit in die elfte Runde. PIA wurde damit zur viel beachteten regionalen Ideen-Plattform für die duale Berufsausbildung.

Firmen und Kooperationen aus dem Oldenburger Land können sich bis 30. Oktober mit einem konkreten Projekt bewerben (nicht mit großen Konzepten). Mail mit einer Seite Projekt, Azubi-Foto und Logo an pia@nwzmedien.de mailen. Über alle Bewerbungen wird berichtet. So feilt man am Image als kreativer Ausbilder.

Eine prominente Jury wird im November die Sieger auswählen.

Im Spätherbst wird dann die feierliche Siegerehrung stattfinden. Und es gibt Preise, wie eine künstlerisch gestaltete Skulptur, mit der man auf seine vorbildliche Ausbildungsarbeit aufmerksam machen kann. Weitere Informationen und viele Beispiele unter