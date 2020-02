MAN bringt neue Laster-Generation

Bilbao Nach 20 Jahren bringt der Lkw-Bauer MAN eine komplett neue Lastwagen-Generation auf den Markt. „Die gesamte Modellpalette auf einmal“, sagte Vorstandschef Joachim Drees am Dienstag in Bilbao. Spediteure und Transportunternehmer aus ganz Europa kamen zur Vorstellung in die spanische Hafenstadt. Die neue Lkw-Generation der Münchner verbraucht bis zu acht Prozent weniger Sprit – durch einen Dieselmotor mit neuer Software, besserer Aerodynamik und digitalen Hilfen für eine effizientere Fahrweise.