Blexen Der kürzlich aus der Fusion der BASF-Tochter Wintershall (Hauptsitz Kassel) mit dem Wettbewerber Dea (Hamburg) entstandene Erdöl- und Erdgaskonzern Wintershall Dea hat den Untertagespeicher für Rohöl und Benzin im Nordenhamer Stadtteil Blexen verkauft.

Wie Pressesprecher Mark Krümpel der NWZ am Mittwoch mitteilte, ist neuer Eigentümer und Betreiber die Strategic Storage GmbH – eine Gesellschaft, die sich zu 100 Prozent im Besitz des britischen Infrastrukturinvestors iCON Infrastructure befindet. Der Verkauf ist rückwirkend zum 1. Januar vollzogen worden.

In Blexen lagern im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland in acht Kavernen etwa 2,2 Millionen Kubikmeter Rohöl und Benzin. Das sind zehn Prozent aller deutschen Reserven. Damit soll die Bevölkerung im Krisenfall sicher mit Energie versorgt werden. Die Anlage in Blexen ist der viertgrößte Speicher in Deutschland.

Wintershall Dea will sich nach Angaben des Sprechers auf die Suche und Förderung von Erdgas und Erdöl sowie das Gastransportgeschäft konzentrieren.

Laut Pressemitteilung ist iCON ein langfristig orientierter Infrastrukturinvestor mit Beteiligungen in den Bereichen Energie- und Transportinfrastruktur in Europa und Nordamerika. In Niedersachsen ist iCON auch am Flughafen Hannover beteiligt.

„Der Untertagespeicher in Blexen ist eine zentrale Infrastruktureinrichtung Deutschlands. Wir sind uns der unternehmerischen Verantwortung bewusst und werden alles daran setzen, die ausgezeichnete Beziehung mit der Bundesrepublik Deutschland als Kunden sowie Anwohnern, Mitarbeitern und den Aufsichtsbehörden fortzuführen“, sagt Reiner Schränkler, Partner bei iCON.

„Mit iCON übernimmt ein erfahrener Infrastrukturinvestor im Energiesektor den Untertagespeicher in Blexen. Das ist ein wichtiger Baustein für die Versorgungssicherheit Deutschlands“, sagte Dirk Warzecha, Leiter Wintershall Dea Deutschland.

In einem Übergangszeitraum wird Wintershall Dea den Speicherbetrieb in Blexen jedoch weiter operativ führen, um das dreijährige Instandhaltungsprogramm abzuschließen. Es war im Sommer 2017 gestartet und soll möglichst im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden.

Der Untertagespeicher in Blexen wird bereits seit mehr als 42 Jahren betrieben. Mit den Sanierungsarbeiten soll er fit gemacht werden für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Das Investitionsvolumen beläuft sich nach bisherigen Angaben auf rund 10 Millionen Euro.

Zur Speicheranlage gehören acht Kavernen. Das sind künstlich erzeugte Hohlräume in Salzstöcken. Bei den Instandhaltungsarbeiten werden vorhandene 13 Jahre alte Stahlrohre stückweise vollständig aus vorhandenen Bohrlöchern herausgezogen, um sie durch neue Rohrstücke zu ersetzen.

Die einzelnen Rohrstücke sind etwa 10 Meter lang. In bis zu 1,3 Kilometer langen sogenannten Rohrtouren sind mehrere Rohrstränge inein-ander verschraubt.